Moradores fecham BR-381 em protesto por passarela

Moradores interditaram, na manhã desta quarta-feira (19/10), a BR-381, no KM 442, no trevo de Ravena, distrito de Sabará, na egião metropolitana de Belo Horizonte, durante manifestação. O motivo do ato está relacionado à quantidade de atropelamentos na rodovia e, por isso, manifestantes pediram a construção de uma passarela no trecho.









Na ocasião, um menino de dois anos morreu após ser atropelado por um caminhão. A mãe da criança, que também foi atingida pelo veículo, foi socorrida e está em estado grave no Hospital João XVIII.





Manifestação seria causada pela quantidade de atropelamentos na rodovia; na última segunda-feira (17/10), um menino de dois anos morreu atropelado na rodovia (foto: PRF/Divulgação) Estado de Minas. “O pessoal paralisou desde as 11h, mas tudo ocorreu de forma pacífica. Estão presentes pessoas que tiveram familiares atropelados e mortos. Todos que estão aqui já tiveram algum problema com atropelamento”, disse Ricardo ao





Além do acidente dessa segunda, ele afirma que outro morador, Irani Severino, foi atropelado nesse domingo (16/10). “Ele está em estado grave. Perdeu o braço esquerdo, o baço, um rim e precisará passar por várias cirurgias, não sabemos nem se conseguirá sobreviver. Sem contar, que, no dia seguinte do acidente, uma criança morreu e a mãe está internada”, contou.

O cunhado de Irani, Maurício da Cruz, de 53, que estava na manifestação, afirmou que a sua irmã e esposa da vítima também virou cadeirante por causa de um atropelamento. “Minha mãe estava no momento, mas não sobreviveu. O acidente aconteceu em 2015 e, agora, isso ocorre com o Irani. Não tem jeito de morar aqui sem ter uma passarela”, explicou.

Reividicações ocorrem desde 2015

De acordo com o presidente da associação de moradores da região, as reivindicações para a instalação de uma passarela ocorrem desde 2015.





“Já participamos de audiência pública, na Assembléia Legislativa, em função dessa construção. Porém, esses acidentes recentes motivaram a paralisação”, informou.





Ricardo afirma que no edital do leilão de duplicação da BR-381 não está prevista a construção de uma passarela provisória, como solicitado pela população. “Estão previstas três passarelas para o trecho de Ravena, mas só depois que houver o leilão e a rodovia ser duplicada. Porém, a comunidade não consegue esperar mais, não tem jeito, pois mais pessoas podem morrer”, contou.





Segundo o morador, está sendo feita mais um ofício para o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e o prefeito de Sabará, Wander Borges. “Pedimos para que eles se atentem para esse problema, pois é urgente. Não tem sentido ficarmos vendo vizinhos e parentes morrendo”, alegou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e monitorou a manifestação.