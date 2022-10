Faxineira agredida por lavar calçada receberá indenização de R$ 45 mil

Lenirge entrou direto para a sala da audiência e não falou com a imprensa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, vai receber uma indenização de R$ 45 mil pela agressão sofrida enquanto lavava a calçada do prédio onde trabalha, no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O valor será pago em dez parcelas.Lenirge foi agredida pelo empresário Rafael Birro, de 35. O homem teria se incomodado com o desperdício de água e iniciou os ataques. O acordo foi selado no início da tarde desta quarta-feira (19/10), em audiência no Juizado Especial Criminal, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital.Inicialmente, os advogados de Rafael pediram a assinatura de um termo de confidencialidade , que impediria a divulgação dos termos, valores e outros detalhes do acordo. A cláusula, porém, não foi levada em consideração.Com o acordo, a faxineira renunciou a qualquer direito cível e criminal, sendo extinta qualquer punibilidade contra Rafael, que não terá que pagar nada além da indenizaçãoDe máscara facial, Rafael chegou ao local por volta das 11h50. Ele entrou direto para a sala de audiência. O acusado deixou o local sem dizer nada. Lenirge também não se pronunciou.Na última sexta-feira (14/10), porém, Lenirge conversou com a imprensa e disse que mal conseguia olhar para seu agressor durante a audiência. "Não consigo olhar para ele. Eu já estou muito desgastada, porque não é fácil ter que ficar de frente pra pessoa", disse.