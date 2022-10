Advogados de agressor de faxineira tentam acordo de não-divulgação do caso

Chegada dos Advogados de Rafael Birro para audiência (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Por Sílvia Pires

A audiência do empresário que agrediu uma faxineira no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pode terminar com a assinatura de um termo de confidencialidade. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Caso seja assinado, a faxineira Lenirge Alves de Lima , de 50, e o empresário Rafael Birro concordam em manter o resultado em sigilo. A cláusula impede a divulgação dos termos, valores e outros detalhes do caso. Apenas os advogados dos envolvidos compareceram a segunda audiência, realizada na manhã desta quarta-feira (19/10).

Uma nova sessão foi remarcada para esta quarta-feira (19/10), às 12h, no Juizado Especial Criminal, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste, para acertar os detalhes do termo.

A faxineira entrou com um pedido de reparação por danos morais e pede uma indenização de R$ 60 mil contra o empresário de 35 anos. O homem está sendo acusado de lesão corporal por atacar a vítima com jatos de água, em setembro.