Audiência do empresário que agrediu faxineira termina sem acordo

Rafael Birro foi embora sem falar com a imprensa (foto: Edésio Ferreira)





Por Sílvia Pires





A primeira audiência do empresário que agrediu uma faxineira no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (14/10), terminou sem acordo. Um novo julgamento foi marcado para a próxima quarta (19).





A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, disse que Rafael Ferreira Birro Oliveira se mostrou arrependido e pediu perdão. "Ele disse que não é criminoso, que não sabe o que aconteceu com ele no dia", contou a mulher à imprensa, ao sair da audiência. O homem está sendo acusado de lesão corporal por atacar a vítima com jatos de água, em 16 de setembro.