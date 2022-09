Faxineira agredida no Lourdes aciona suspeito na Justiça por danos morais

Nessa quarta-feira (21/9), o advogado Bruno Domingos já havia informado que faria o pedido ao TJMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, entrou com pedido de reparação por danos morais contra o homem que a agrediu, na última sexta-feira (16/9), no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A informação é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Os advogados da mulher sugeriram o valor de R$ 60 mil.



Nessa quarta-feira (21/9), o advogado Bruno Domingos já havia informado que faria o pedido ao TJMG. O processo tramita na 13ª Vara Cível de BH e não existe nenhum despacho e prazo de definição.



“Ela relata que, em razão do trauma, está recebendo atendimento psicológico e, além das dores por causa das escoriações, não consegue dormir ou esquecer as imagens do ocorrido, tendo ainda receio de caminhar nas proximidades do condomínio, seu local de trabalho”, afirmou o TJMG.



fazer o exame de corpo de delito



O homem esteve em uma delegacia da PCMG nesta sexta-feira (23/9) para prestar depoimento, mas optou pelo direito de se manter em silêncio. Na última terça-feira (20/9), Birro foi indiciado, porém não compareceu.





Entenda o caso



Rafael Birro caminhava pela rua Bernado Guimarães, em Lourdes, na sexta-feira (16/9), quando se deparou com a faxineira lavando a calçada e a entrada da garagem em frente ao Edifício Griffe.



Segundo Lenirge, no momento em que o homem chegou perto, ele começou a falar sobre o desperdício de água, mas não deixou que ela se explicasse e



“Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando expliquei que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira e começou a jogar água em mim”, disse a mulher na ocasião.



Devido à repercussão do caso, a clínica de emagrecimento Magrass Franchising, na qual o agressor atuava como franqueado da rede em uma unidade em Betim, emitiu um comunicado, no dia do episódio, informando que o empresário seria desligado.





