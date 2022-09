Agressor de faxineira se apresenta à Polícia mas fica em silêncio

"Ele está no direito dele. Pensando no meu lado, ele tinha que se explicar; até mesmo para as pessoas entenderem o que aconteceu", pontua a faxineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, afirma que Rafael Birro, homem que a agrediu na última sexta-feira (16/9) no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, deveria ter se explicado para a Polícia Civil de Minas Gerais.

Após a primeira intimação para prestar depoimento, e não ter comparecido , Birro foi nesta sexta-feira (23/9) até uma delegacia da PCMG para prestar declarações mas optou pelo direito de manter-se em silêncio. "Ele está no direito dele. Pensando no meu lado, ele tinha que se explicar; até mesmo para as pessoas entenderem o que aconteceu", diz a faxineira.

A PCMG informou em nota que ele assinou um termo de compromisso de comparecimento em audiência judicial já agendada. A data deve ser divulgada nos próximos dias.

Entenda o caso

Na sexta-feira passada (16/9), a faxineira foi agredida por jatos de água, depois de Rafael puxar a mangueira que ela estava usando para lavar a calçada do prédio em que trabalha. De acordo com a vítima, o homem estava fazendo uma corrida no local quando a atacou.

Ele começou a argumentar dizendo que ela estava desperdiçando água, mas sem deixar que ela se explicasse, já partiu para as agressões.

