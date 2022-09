Homem que agrediu faxineira não aparece para prestar depoimento

Lenirge prestou depoimento nessa segunda-feira (19/9) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O homem que agrediu a faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, na última sexta-feira (16/9), no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi intimado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) a prestar depoimento nesta terça-feira (20/9), mas não compareceu.



De acordo com a PCMG, o advogado do suspeito procurou a delegada responsável pelo caso, pedindo que o depoimento seja prestado de maneira reservada.



Para Lenirge a situação é revoltante e cabe às autoridades não aceitarem o pedido do advogado. “Fica parecendo que eu sou o bandido e ele a vítima. Eu que fui agredida, mostrei minha cara e ele que me atacou vai ficar escondido?”, indaga a faxineira.

A Polícia Civil já identificou o suspeito, mas o nome dele ainda não foi oficialmente divulgado.

Faxineira já formalizou a denúncia e prestou depoimento



Pela manhã dessa segunda-feira (19/9), Lenirge compareceu na 1ª Delegacia Seccional de Polícia Metropolitana, no centro de BH, para formalizar a denúncia contra o agressor. O caso será encaminhado para o Juizado Especial Criminal.





Na saída da unidade policial, ela afirmou ter medo de que o caso não seja resolvido e disse que espera por justiça. "Eu tenho medo de não resolver, e espero, saindo daqui agora, que resolva. Que ele pague pelo que fez comigo. Eu quero justiça, só isso. Justiça", reclamou.

Relembre o caso



Lenirge Lima foi agredida por jatos d'água na última sexta-feira (16/9). Enquanto ela lavava o passeio do Edifício Griffe, um homem que caminhava pela Rua Bernardo Guimarães tomou a mangueira de sua mão. No ato, a trabalhadora foi molhada e derrubada.





Segundo Lenirge, no momento em que se aproximou, o homem começou a falar sobre desperdício de água, mas não deixou que ela se explicasse e partiu para as agressões. "Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando eu fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira e começou a jogar água em mim", disse.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Rocha