Homem que agrediu faxineira é identificado pela polícia

O suspeito de agredir a faxineira Lenirge Lima, de 50 anos, na última sexta-feira (16/9), com jatos d’água, já foi identificado pela Polícia Civil.

Vítima registrou denúncia no Juizado Especial Criminal



A identidade do homem flagrado por câmeras de segurança, no entanto, não foi divulgada.

Conforme a instituição, o suspeito será intimado a comparecer à audiência do Juizado Especial Criminal e responder por lesão corporal. “Foi juntado, aos autos, o laudo do exame de corpo delito realizado pela vítima”, informaram.

Na manhã desta segunda-feira (19/9), Lenirge Lima esteve na 1ª Delegacia Seccional de Polícia Metropolitana, no Centro da capital, para formalizar uma denúncia contra o agressor. Na saída da unidade policial, ela afirmou ter medo de que o caso não seja resolvido e que espera justiça."Eu tenho medo de não resolver e espero, saindo daqui agora, que resolva. Que ele pague pelo que fez comigo. Eu quero justiça, só isso. Justiça", disse.

A faxineira de um prédio, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH, foi agredida com jatos d'água de uma mangueira, por um homem que caminhava pela rua Rua Bernardo Guimarães, enquanto ela lavava o passeio do local.