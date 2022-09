Faxineira agredida: clínicas de estética sofrem retaliação

Identidade do suspeito ainda não foi divulgada pela Polícia Civil (foto: Reprodução / Redes Sociais) As franquias da rede Magrass que não têm envolvimento com o homem flagrado agredindo uma faxineira com jatos d’água, na última sexta-feira (16/9), têm sofrido retaliações em suas redes sociais. Mesmo com a publicação de notas de esclarecimento, muitas pessoas continuaram comentando, revoltados com a presença do suspeito em uma das franquias





“Seria massa os vândalos chegarem lá na loja e quebrar tudo”, disse uma pessoa na publicação da unidade da clínica de estética no bairro Buritis, na Região Oeste de BH.

Mesmo com a publicação de notas de esclarecimento, muitas pessoas continuaram comentando, revoltados com a presença do suspeito em uma das instituições (foto: Reprodução / Redes Sociais)









“Na hora que publiquei a nota, bloqueei os comentários, então, eles foram para as avaliações do Google. Então, abri os comentários e deixei as pessoas desabafarem. Como mulher, eu entendo que a atitude dele foi inadmissível, mas, mesmo assim, nós sofremos retaliações”, disse.





Conforme a Rede Magrass, o homem era sócio da unidade de Betim, mas foi desligado após os últimos acontecimentos e a repercussão do caso. "Ressaltamos que não compactuamos com o comportamento do agora ex-sócio desta unidade, e repudiamos qualquer conduta violenta contra as mulheres", afirma a nota.





Relembre o caso

A faxineira de um prédio, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH, foi agredida com jatos d'água de uma mangueira, por um homem que caminhava pela rua Rua Bernardo Guimarães, enquanto ela lavava o passeio do local.

Faxineira agredida: caso vai para Juizado Especial Criminal

Acompanhado de um cachorro, ele se aproximou e começou a falar a respeito do desperdício de água, mas não deixou que Lenirge se explicasse e partiu para as agressões.





"Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira e começou a jogar água em mim", diz.





A mulher registrou um boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Na manhã deste sábado (17/9), ela compareceu ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte e realizou o exame de corpo de delito.