Faxineira agredida: caso vai para Juizado Especial Criminal

Lenirge Lima afirmou que o caso agora será encaminhado para o Juizado Especial Criminal, onde será marcada audiência (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



O caso da agressão contra a faxineira que lavava a calçada no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, será encaminhado ao Juizado Especial Criminal. A expectativa é de que uma audiência, com a presença do agressor, seja marcada ainda nesta segunda-feira (19/9).

Pela manhã, a vítima, Lenirge Lima, de 50 anos esteve na 1ª Delegacia Seccional de Polícia Metropolitana, no Centro da capital, para formalizar uma denúncia contra o agressor.





Na saída da unidade policial, ela afirmou ter medo de que o caso não seja resolvido e que espera justiça . "Eu tenho medo de não resolver, e espero, saindo daqui agora, que resolva. Que ele pague pelo que fez comigo. Eu quero justiça, só isso. Justiça",

"Eu dei meu depoimento e fiquei confiante. Me senti bem segura, bem atendida, ela explicou tudo que tinha que explicar para mim e agora a gente está indo lá no Juizado (Juizado Especial Criminal) marcar audiência. Já ligou para a doutora aqui e pediu para a gente ir lá, agora. Por causa da agressão é lá que vai ser resolvido", frisou Lenirge Lima.





Questionada se o agressor já havia sido identificado pela polícia, a vítima afirmou que isso ainda não tinha acontecido. "Não foi identificado ainda. Agora eles vão correr atrás para identificar".





Agredida por 'desperdiçar água do meio ambiente'





A faxineira é responsável pela limpeza do Edifício Griffe e estava lavando a entrada da garagem, quando foi abordada por um homem que passava na rua, acompanhado de um cachorro.





Segundo Lenirge, no momento em que se aproximou, o homem começou a falar sobre desperdício de água, mas não deixou que ela se explicasse e partiu para as agressões. "Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando eu fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira a começou a jogar água em mim", diz.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, mas ainda não obteve retorno.