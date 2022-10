'Espero que seja feita justiça', diz faxineira agredida por lavar calçada

Lenirge Alves de Lima diz estar ansiosa e deprimida após a agressão sofrida em setembro (foto: Edésio Ferreira)





Ansiosa e deprimida. É assim que a faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, afirma estar quase um mês depois de ser agredida por um homem enquanto ela lavava a calçada do condomínio onde trabalha, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (14/10), ela estará frente a frente com o agressor, Rafael Birro, em uma audiência que pode definir um acordo para o caso.





A audiência começou por volta 8h15. "Ele tem que aparecer. Se não aparecer marca outra, eu vou estar aqui", disse Lenirge. O acusado chegou ao local cerca de dez minutos antes do início do julgamento, autorizado a entrar por um acesso que fica atrás do prédio. Ele não quis falar com a imprensa.





A violência contra Lenirge foi registrada quando ela lavava a calçada do condomínio onde trabalha há 17 anos . Acompanhado de um cachorro, o homem se aproximou e começou a falar a respeito do desperdício de água, mas não deixou que Lenirge se explicasse e partiu para as agressões.