Caminhão perde freio e atinge carros na Raja Gabaglia

Uma batida envolvendo cinco veículos provocou o desvio no trânsito sentido Centro na avenida Raja Gabaglia, no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-sul de Belo Horizonte.A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar um homem, de 57 anos, que estava em um dos carros atingidos.

A vítima foi conduzida para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII com escoriações no rosto e suspeita de fratura no braço direito.O acidente teria sido provocado por um caminhão pequeno que, segundo o condutor, perdeu os freios e atingiu outros quatro veículos de passeio que estavam na via.A BhTrans, por meio do perfil oficial no Twitter, atualizou a situação da avenida Raja Gabaglia. A via teve uma faixa liberada no sentido centro com o apoio do reboque pesado.