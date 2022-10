Aluna da UFV é atropelada por motorista que furou bloqueio de manifestação

Uma aluna da Universidade Federal de Viçosa (UFV) foi atropelada no câmpus, na manhã desta terça-feira (19/10), durante manifestação contra os cortes orçamentários das universidades públicas. O ato foi organizado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e fez parte de um movimento nacional em defesa das instituições de ensino federais.

Em nota, a UFV confirmou o caso e disse que a manifestação foi convocada pelos estudantes . Além disso, a Diretoria de Segurança da Universidade acompanhou e “deu o suporte necessário à estudante, que não teve ferimentos graves.”

Estudante foi atropelada enquanto carro tentava furar o bloqueio de alunos da UFV, durante manifestação contra o corte orçamentário das universidades públicas pelo Governo Federal (foto: Reprodução/Redes Sociais) De acordo com as redes sociais do DCE e da União dos Estudantes Comunistas (UJC), a militante recebeu atendimento médico e está em condições estáveis.

Cortes orçamentários

No dia 1º de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre a reeleição, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinaram um decreto definindo novo congestionamento no orçamento do Ministério da Educação.





Desta vez, o percentual foi de 5,8%, resultando em uma redução na possibilidade de empenhar despesas nas universidades no valor de R$ 328,5 milhões e de R$ 147 milhões para os colégios federais.

A ação faz parte do Decreto 11.216, que altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, que se refere à execução do orçamento deste ano em curso.