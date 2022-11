Inmet alerta para tempestade com granizo em 544 cidades mineiras

Minas Gerais tem 544 municípios em alerta amarelo de perigo potencial para tempestade com queda de granizo, é o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi publicado na manhã desta terça-feira (8/11) e vale até o fim da noite, às 23h59.De acordo com o instituto, está previsto chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50mm no dia, além de ventos intensos, na casa de 40 a 60 km/h. O aviso ainda alerta para o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.