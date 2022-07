Procon Uberaba multa funerária que colocou papéis picados dentro de caixão

Imagem do papel picado dentro de um dos caixões circulou pelas redes sociais e grupos de WhatsApp desde abril deste ano (foto: WhatsApp/Divulgação) O Procon Uberaba concluiu na semana passada um dos dois processos administrativos movidos contra a Funerária Uberaba , sendo aplicada uma multa de R$ 6.666,66, referente a infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Ainda conforme Mauad, a funerária agora tem o prazo de dez dias para recorrer ou não da multa.



Boletim de Ocorrência

A Polícia Militar (PM) de Uberaba foi acionada duas vezes na capela do Cemitério São João Batista no dia 18 de abril, quando as famílias registraram boletins de ocorrência contra a funerária.

As duas ocorrências tiveram como testemunha o vereador Pastor Eloisio José dos Santos (PTB).

“Eu estive nos velórios, e eles (familiares) me pediram uma atitude. Então chamei a polícia”, declarou o vereador.