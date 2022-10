Leilão da Polícia Federal em Minas arrecada quase R$ 2 milhões

O menor lance inicial do leilão estava na casa dos R$ 4.800,00. Porém, o veículo com menor valor de arremate foi um Ford Focus, vendido por R$8.200,00. Ao todo, 62 lotes estavam disponíveis para as 300 pessoas, de 14 estados, que participaram. Qualquer pessoa física ou jurídica poderia concorrer.

O veículo mais caro arrematado foi uma Van, modelo Marcopolo Volare. O valor total do lance vencedor desse lote foi de R$ 72.450,00, como a empresa responsável pelo leilão cobra uma comissão de 5%, o valor arrecadado chega a R$ 69.000,00. A van foi disputada por 53 lances.

De acordo com a PF, a venda dos veículos abriu espaço para a chegada de novas viaturas que vão contribuir com o trabalho realizado em Minas Gerais.

O leilão contou com uma visitação pública aos itens nos dias 24 e 25 de outubro, no Bairro Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte. Os lances que foram dados, assim como o edital do pregão, podem ser conferidos no site do leiloeiro público Daniel Garcia.