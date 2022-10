Leilão da Polícia Federal tem Mitsubishi com lance a partir de R$ 9 mil

Público pode visitar os lotes entre os dias 24 e 25 de outubro em BH (foto: Arquivo/Polícia Federal)

A Polícia Federal de Minas Gerais vai leiloar mais de 60 carros, vans e caminhonetes com documentação que foram recolhidos pelo órgão. A venda será na próxima quarta-feira (26/10), a partir das 9h, de forma virtual, por meio do site do leiloeiro.Entre os lotes, há caminhonetes modelo Mitsubishi L200 com lance inicial de R$ 9 mil, automóveis Fiat Palio a partir de R$ 7,1 mil, Ford Focus com lance inicial de R$ 6 mil e Astra Sedan a partir de R$ 5,9 mil.As fotos e descrições dos bens a serem leiloados estarão disponíveis no portal do leiloeiro. As imagens, contudo, são meramente ilustrativas e não servem de parâmetro para demonstrar o estado dos bens.A visitação pública ocorre nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, das 9h às 17h, na Rua Nascimento Gurgel, 30, Bairro Gutierrez, Região Oeste de BH, onde os veículos se encontram depositados.Segundo a PF, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do evento. No entanto, para fazer lances, é preciso se cadastrar no site do leiloeiro público Daniel Garcia