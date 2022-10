Dono de bar morre a tiros no Bairro Santa Tereza, em BH

Pai da vítima e vizinha receberam a polícia no local do crime (foto: Reprodução)

Um homem de 33 anos morreu a tiros dentro do próprio bar no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (19/10).

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada e recebida pelo pai da vítima e por uma vizinha no local do crime.

Em depoimento, a mulher contou que escutou, a princípio, dois tiros e, logo em seguida, ouviu vários disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado e constatou o óbito.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi atingido por três tiros na cabeça, um no pescoço, um no tórax e um no ombro esquerdo.

Até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi passado para a Polícia Civil, que vai investigar o crime.