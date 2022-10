Presos fogem de presídio em Minas

Por Luciene Garcia - Especial para o EM

Esmael Antonio da Silva e João de Oliveira Geraldo (foto: Sejusp/Depen-MG)

Dois detentos fugiram do presídio de Piumhi I, na Região Centro-Oeste de Minas, na última segunda-feira (17/10). Eles empreenderam fuga enquanto trabalhavam em um galpão e conseguiram acessar a horta, situada nos fundos da unidade prisional, por onde fugiram.

De acordo com a nota, uma equipe de segurança foi acionada para a checagem no perímetro do presídio, porém, os presos não foram encontrados.

A direção do Presídio de Piumhi I confeccionou o Reds (Registro de Eventos de Defesa Social) e instaurou um procedimento preliminar de investigação para apurar administrativamente o ocorrido.

Conforme a Sejusp, João de Oliveira tem várias passagens pelo sistema prisional desde 2008. Seu último registro de entrada foi no dia 14 de agosto de 2018.

Esmael Antonio da Silva tem passagens pelo sistema prisional desde 2010. Seu último registro de entrada foi em 14 de outubro de 2019. Os motivos pelos quais os dois estavam presos e o tempo de cumprimento da pena de cada um não foram divulgados pela Sejusp.