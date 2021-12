Quatro detentos rendem policial penal e fogem do presídio de Tupaciguara

Dois dos quatro presos que fugiram e um deles armado (foto: Reprodução/Redes sociais)

Quatro presos fugiram do presídio de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (30/12). Na fuga, duas armas foram roubadas e um policial penal foi rendido antes que os detentos deixassem a unidade prisional. Câmeras de segurança flagraram os homens correndo para longe do local.