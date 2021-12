Chuvas: Minas Gerais tem 124 municípios em situação de emergência

Enchente em Salinas destruiu o comércio e deixou desabrigados (foto: Marco Evangelista/Imprensa MG)







As chuvas que atingem o Brasil deixaram, até esta quinta-feira (31/12), 124 municípios mineiros com decretação de situação de emergência. Desde 1º de outubro, quando é contabilizado o início do período chuvoso, seis pessoas morreram em Minas em virtude dos temporais e milhares perderam suas moradias.









Outras 11.337 foram desalojadas (obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente a habitação e que, não necessariamente, precisam de abrigo provido pelo Estado – podem ter se abrigado em casa de familiares, por exemplo).



Ajuda humanitária

A coordenadora-adjunta estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Gracielle Rodrigues Santos, está em Salinas, no Norte de Minas, onde também se encontra parte da força-tarefa coordenada pelo Governo do Estado para fazer o enfrentamento dos desastres que assolaram aquela região nos últimos dias.





“A força-tarefa, que é coordenada pela Cedec, mantém equipes que estão nos municípios com suas regionais de Defesas Civil a todo vapor, apoiando os municípios, inclusive por distribuição de ajuda humanitária”, explicou Gracielle.





Segundo a tenente-coronel, são mais de 4,5 mil itens de ajuda humanitária entregues a todas as cidades que passaram pelos eventos adversos ocasionados pelas chuvas intensas neste último mês: cestas básicas, kits de higiene e limpeza, redes de dormitório e colchões.