Formiga decreta situação de emergência após chuva espalhar estragos

Formiga, no Centro-Oeste de Minas, decretou nesta sexta-feira (17/12) situação de emergência devido aos estragos provocados pela chuva de ontem (16/12). Em 12 horas, choveu 101,6 milímetros, representando 36,67% do esperado para todo o mês de dezembro (277 milímetros).

A previsão, segundo a Defesa Civil, é que chova de 50 a 100 milímetros ainda hoje. O decreto completo pode ser acessado no site da prefeitura e tem efeitos por 180 dias.

As margens da praia Popular foram tomadas pela água. O nível do Rio Formiga também subiu, o que causou pontos de alagamentos. Partes de calçadas foram arrancadas com a enxurrada e buracos apareceram nas vias. Ruas estão parcialmente interditadas.