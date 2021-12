Jovens se unem para reconstruir Palmópolis, devastada pelas chuvas

Os jovens de Palmópolis se uniram e formaram a Força Jovem, que limpa as casas dos idosos (foto: Randal Renye/Divulgação) “Galera do Barranco”, “Força Jovem” e “Equipe Punho Marrado”. Esses são os nomes de alguns grupos formados por jovens de Palmópolis, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas no baixo Jequitinhonha, em Minas Gerais, e que estão socorrendo os moradores que perderam quase tudo na enchente.

Karen Trindade Ramos, uma das líderes do grupo, disse que nos últimos dias, eles trabalharam muito. “A gente faz isso tudo de coração”, disse, lembrando que o grupo tem cerca de 60 jovens, a maioria formada por meninas. Com vassouras, rodos e baldes, para eles não tem tempo ruim. A ordem é trabalhar. E com alegria.

Os trilheiros levaram óleo diesel para a máquina que trabalhava nesta terça-feira, na estrada de Dois de Abril (foto: Equipe Punho Marrado/Divulgação)

Nas trilhas de Dois de Abril

Quem vai mais longe são os trilheiros da “Equipe Punho Marrado”, que colocaram suas motos de trail nas trilhas em direção ao distrito de Dois de Abril e povoado de Já, que estão isolados desde 8 de dezembro.

Para chegar ao distrito e ao povoado, a missão somente pode ser cumprida pelos helicópteros da Polícia Militar e pelas motos de trilha. Edinaldo Oliveira, o motoqueiro que organizou o grupo, disse que as comunidades isoladas fizeram festa quando eles chegaram. “Os moradores nos disseram que a felicidade deles era saber que não foram esquecidos”, disse.

No fim de semana, os motoqueiros levaram medicamentos, cestas básicas e velas para as famílias que estavam sem energia elétrica e sem comida. Nesta terça-feira (14/12), os trilheiros voltaram vencendo os obstáculos e levando óleo diesel para as máquinas que trabalham na estrada de acesso a Dois de Abril.

Eles levaram o combustível em garrafas pet, de 1,5 litro, dentro de sacos de fibra. Com o combustível, as máquinas não vão parar de trabalhar e, nos próximos dias, devem restabelecer o acesso a Dois de Abril e Jeribá.

O prefeito de Palmópolis, Marcelo Fernandes, que está acompanhando de perto os trabalhos, disse que ainda não recebeu em seu município as máquinas do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER/MG). Disse que alugou uma máquina e aguarda uma outra, emprestada pela Prefeitura de Rubim.

Um jovem da "Galera do Barranco" retira terra de uma casa, em Palmópoliis (foto: Randal Renye Divulgação)

Vakinha eletrônica

Randal Renye, outro jovem de Palmópolis que vestiu a camisa da solidariedade, teve outra ideia: criou uma vakinha eletrônica para arrecadar R$ 30 mil, e destinar o dinheiro para as famílias necessitadas. “A intenção é investir o dinheiro em itens que as famílias estiverem precisando”, disse.

No pedido de doação para a Vakinha, Renye explicou que sua cidade foi atingida pelo maior desastre natural de sua história, causado por um ciclone extratropical formado no Oceano Atlântico.

“Choveu mais de 400mm e isso fez transbordar o Rio Jucuruçu, que cruza a cidade de Palmópolis. O rio alagou e derrubou várias casas do Bairro Nossa Senhora de Fátima e de outros bairros de Palmópolis, deixando várias famílias desabrigadas, perdendo seus móveis, documentos e sua dignidade. A vaquinha tem o objetivo de arrecadar fundos para ajudar financeiramente os mais necessitados”, escreveu Renye no seu pedido.