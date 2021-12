Isolados pela chuva, povoados de MG devem ter novo acesso até sábado (18)

Equipe do DER/MG trabalharam nesta quinta-feira (16/12) para reconstruir o acesso ao distrito de Dois de Abril, em Palmópolis (foto: Randal Renye Divulgação)

As regiões do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri continuam enfrentando dificuldades para recuperar as estradas de acesso aos seus distritos e povoados, limpar as vias públicas e reconstruir equipamentos urbanos destruídos pelas chuvas que caíram entre 8 e 12 de dezembro.

Palmópolis, no Alto Jequitinhonha, e Águas Formosas, no Vale do Mucuri, receberam máquinas do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) para desobstruir estradas, e estão perto de resolver o grave problema de isolamento de suas comunidades.

“Eu acredito que no sábado o acesso vai ser liberado, porque o aterro é grande”, disse o vereador Alzê. Ele explicou que a equipe do DER-MG está colocando um bueiro metálico (tubulão) para a passagem das águas do Rio Jucuruçu. Em Dois de Abril, a Copasa está finalizando as obras para restabelecer o abastecimento de água potável no distrito.





Operação limpeza

O governo do estado tem auxiliado as prefeituras na limpeza das vias públicas, residências e equipamentos urbanos, como as unidades de saúde. Em várias cidades atingidas, os mutirões estão sendo feitos por voluntários, servidores das prefeituras e governo de Minas.

A Defesa Civil estadual enviou a ajuda humanitária para os municípios atingidos. Em Jampruca, os kits de limpeza estão sendo entregues nas residências. A medida, segundo a Defesa Civil Municipal, foi tomada para evitar aglomerações e tumultos.