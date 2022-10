Aposentados da PBH nascidos em outubro poderão ter benefício suspenso

Para os nascidos em outubro, o prazo para realizar a prova de vida, que deve ser feito na agência bancária, vai até a próxima segunda-feira (31/10) (foto: Bradesco/Reprodução)

Mais da metade dos aposentados e pensionistas nascidos em outubro e que recebem pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não fizeram a prova de vida até o momento, recurso obrigatório para o pagamento do benefício. De acordo com a administração municipal, 54% (898) dos beneficiários podem ter o pagamento suspenso. Para os nascidos em outubro, o prazo para realizar a prova de vida vai até a próxima segunda-feira (31/10).

Após cancelado, o pagamento só poderá ser retomado no mês seguinte após a realização da prova de vida, respeitando a data de processamento da folha de pagamento.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, que gerencia a previdência da PBH, ressalta que a realização do recadastramento no mês do aniversário é obrigatório.

Como realizar o procedimento ?

Em caso de dúvidas, é recomendado que o aposentado busque um funcionário credenciado do banco. Caso não tenha a biometria cadastrada ou não consiga realizar a prova de vida pelo equipamento de autoatendimento por qualquer motivo, os convocados deverão apresentar os documentos originais de identidade (ou outro comprovante com foto) e CPF ao atendente do Bradesco, nos dias e horários de funcionamento do banco.

Ao chegar na agência, siga o passo a passo:

Após inserir o cartão Bradesco na leitora, aperte “Mais serviços”

Espere carregar, e pressione “Mais serviços” novamente

Aperte “Prova de Vida Empresas e Órgãos”

Em seguida, pressione “Efetuar prova de vida”

Faça a leitura da biometria e confira os dados

Pressione “Entra” sem tirar o dedo da leitora biométrica

Após a mensagem “Operação Realizada”, imprima o comprovante.

Como funciona a prova de vida

A prova de vida é a comprovação de que ainda está vivo e pode continuar recebendo o benefício previdenciário. Esse é um procedimento importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos, e por isso deve ocorrer periodicamente. A ação é feita até o fim do ano e cada grupo deve ir presencialmente ao banco até o último dia do mês de seu aniversário.

A prefeitura esclarece que não é necessário o comparecimento daqueles que fizeram aniversário em 2022 nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Nesses casos, a obrigatoriedade será em 2023.

Pagamentos suspensos

Dos beneficiários que fazem aniversário em setembro, pelo menos 227 aniversariantes de setembro tiveram os salários suspensos por falta da prova de vida. Desse total, 41 já compareceram ao Bradesco e já regularizaram a situação e terão o dinheiro liberado em 21 de novembro.

Já outros 75 aposentados e pensionistas, que deveriam ter feito o procedimento nos meses de maio, junho, julho e agosto, continuam com os salários bloqueados. Nesses casos, o crédito do benefício ficará suspenso até que a situação seja regularizada.

Quem não precisa fazer a prova de vida

De acordo com a PBH, a prova de vida poderá ser realizada fora dos equipamentos de autoatendimento ou das agências do Bradesco: