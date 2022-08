Mais de 600 aposentados não fazem prova de vida e terão benefício suspenso

Prefeitura de BH avisa que 638 aposentados e pensionistas que fizeram aniversário em julho devem fazer prova de vida para voltar a receber o benefício (foto: Rodrigo Clemente/PBH)

Outros casos

Se for pensionista menor de 18 anos de idade;

Caso esteja impedido de se locomover por questões médicas;

Quando não possuir cadastro biométrico por qualquer motivo;

Quando a biometria não puder ser lida por qualquer motivo;

Para o beneficiário que tenha sido declarado absolutamente incapaz em processo judicial;

Quando o beneficiário residir ou estiver em viagem ao exterior.

A Prefeitura de Belo Horizonte avisa que 638 aposentados e pensionistas que aniversariaram em julho ainda não realizaram a prova de vida e, por isso, terão seus salários suspensos.O benefício só será retomado caso a pessoa compareça presencialmente a uma agência do Banco Bradesco e a um terminal de autoatendimento e imprima o comprovante, que garante que o recadastramento seja realizado.O salário será depositado no mês seguinte à realização do processo. Ao todo, 1.565 pessoas deveriam ter feito o procedimento até 31 de julho.Em agosto, 1,5 mil pensionistas e aposentados da PBH devem realizar a prova.Caso o beneficiário não tenha a biometria cadastrada, por qualquer motivo, deve apresentar documentos originais com foto e CPF na agência.Os casos citados abaixo podem ser feitos fora das agências. Para isso, acesse o Portal da Prefeitura para mais informações: