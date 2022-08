Umidade do ar em BH fica em torno de 25% hoje (4/8) e exige atenção

Temperaturas em BH podem chegar a 28°C nesta quinta (04) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Belo Horizonte tem uma quinta-feira (04/8) com baixa umidade e névoa seca, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima registrada foi de 14,4°C, na estação Cercadinho, região Oeste de BH, e a máxima prevista é de 28°C.









A baixa umidade também prevalece em toda Minas Gerais, com exceção da faixa leste. Os índices mais críticos de umidade, abaixo de 30%, acontecem no Triângulo e Noroeste de Minas.

Temperaturas

A temperatura mínima registrada em Minas foi em Caldas, no Sul, com 5,6°C nesta manhã. A máxima é esperada em Montalvânia, no Norte de Minas, com 35°C.



O céu fica claro a parcialmente nublado em todo o estado, exceto nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, que tem o dia nublado.