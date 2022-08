Mais da metade dos aposentados da PBH não fez prova de vida em agosto

Restando menos de uma semana para o fim do prazo, mais da metade dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nascidos em agosto não fez a prova de vida. Segundo a administração da capital, 806 beneficiários não estão em dia com os requisitos para seguir recebendo os pagamentos.

Os beneficiários precisam comparecer presencialmente a qualquer agência ou posto de atendimento do Bradesco até a próxima quarta-feira (31/8).Lá eles devem realizar o procedimento em um terminal de autoatendimento e imprimir o comprovante do recadastramento. Caso o beneficiário não tenha biometria cadastrada, será necessário apresentar um documento com foto original e CPF a um atendente do banco.