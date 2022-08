PBH faz balanço sobre transporte coletivo após repasse do subsídio

Até março de 2023 serão pagos R$ 226.500 milhões para as concessionárias do transporte convencional (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou na Câmara Municipal, nesta terça-feira (23/8), um relatório sobre o desempenho do sistema de transporte coletivo na capital após o repasse das duas primeiras parcelas do subsídio às empresas do setor.





O primeiro repasse às empresas de transporte convencional, de R$ 90 milhões, foi feito em 11 de julho e se refere aos meses de abril, maio e junho. O segundo, no valor de R$ 17.750 milhões, foi pago em 8 de agosto e é referente ao mês de julho. Até março de 2023 serão pagos R$ 226.500 milhões para as concessionárias do transporte convencional.













Leia também: TCE determina que PBH altere fórmula de cálculo das tarifas de ônibus No dia seguinte ao primeiro repasse, as concessionárias deveriam aumentar o número de viagens em 15% em relação a março de 2022 (16.799). Em 26 de julho, foram registradas 21.708 viagens diárias. Um mês depois do primeiro repasse, o número saltou para 22.322. No mesmo período, o número de passageiros transportados passou de 913 mil para 984 mil.





Ampliação do quadro de horário

O relatório mostra que 97% das linhas tiveram quadro de horários ampliados em dias úteis. Os outros 3%, segundo ele, já cumpriam os requisitos. Aos sábados, houve 95% de aumento e aos domingos a alta foi de 98%.

O superintendente destaca que o acréscimo no horário de pico é o grande gargalo.

Contribuições de passageiros

Nos canais de comunicação criados pela PBH para reclamações e contribuições foram registrados picos nos primeiros dias de funcionamento.





Em 13 de julho foram registradas 674 contribuições. O maior número de reclamações é em relação ao descumprimento do quadro de horários. Em seguida, está a superlotação dos veículos.





As linhas da Estação São Gabriel estão entre as que registram maior número de reclamações. Dantas ressalta que algumas medidas estão sendo adotadas para tentar solucionar problemas , como redução de filas nas plataformas, por exemplo.





Até o momento, foram 7.713 mensagens enviadas para o número de WhatsApp. Segundo Dantas, todas foram encaminhadas e diversas demandas foram atendidas.





Ele afirma que os pontos do acordo estão sendo cumpridos até o momento.