BH ganha novos ônibus com ar-condicionado e suspensão de ar

Ao todo, são 24 novos veículos para atender a capital mineira, sendo investido cerca de R$ 15 milhões. Segundo o Setra-BH, a renovação da frota, com ônibus climatizados, começou em junho de 2017 e já representa 60% da frota atual.

“A expectativa é que, com a futura modernização do contrato e com o equilíbrio econômico-financeiro contratual, as empresas possam realizar novas aquisições de veículos com mais frequência”, afirmou o presidente-executivo da entidade, Raul Lycurgo Leite.