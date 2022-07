Ônibus em BH: 'Até agora está indo muito bem', diz prefeito

Segundo Fuad, acordo prevê prazo de 15 dias para as empresas de ônibus se adaptarem ao novo modelo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), avaliou, na manhã desta terça-feira (19/7), o acordo feito com as empresas de transporte público da capital. Para ele, até o momento, as concessionárias estão cumprindo todos os requisitos."A lei deu um prazo de quinze dias para eles se adaptarem ao novo modelo. Esse período vai terminar mais para o fim do mês. Até agora, os ônibus estão cumprindo todas as metas estabelecidas, estão andando sem problemas", afirma.Após a liberação do subsídio, o número de viagens diárias em dias úteis deveria ter um aumento imediato de, no mínimo, 15%. Após 15 dias, um novo aumento, desta vez de 30% na frota."Já resolveu o problema? Não. Porque o combinado é agora 15% e depois 30%. Tem que contratar motorista, colocar os ônibus em condição de trabalhar, ou seja, tem um período de adaptação", avalia Fuad.

Transporte metropolitano



Ele ressalta que a gestão do transporte metropolitano não é responsabilidade da Prefeitura de BH. "À noite, nós temos ônibus que vai até determinado lugar e, pelo que tenho ouvido falar, depois não tem o metropolitano para chegar em casa. É preciso separar. Nós trabalhamos com o ônibus de Belo Horizonte", afirma.



Fuad ainda diz ter buscado diálogo com a secretaria de Estado para tentar resolver o problema. "Estamos conversando com o ônibus metropolitano para que haja uma coordenação. Fizemos ontem uma reunião com a secretaria de infraestrutura", conta.