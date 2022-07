BH deve ter mais viagens de ônibus a partir desta quarta-feira (27/07)

Apesar dos números, em uma semana, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) recebeu quase 2 mil reclamações do serviço (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um novo aumento no número de viagens de ônibus em Belo Horizonte é esperado para acontecer nesta quarta-feira (27/07). A expectativa é de que as viagens cheguem a cerca de 22 mil nos dias úteis, atendendo aos 30% de aumento acertado entre a prefeitura e as empresas de ônibus.Essa alta é parte das medidas que as concessionárias devem cumprir, após sancionado o subsídio ao transporte público de BH. O pagamento da segunda parcela do aporte financeiro, no valor de R$ 206,04 milhões pela Prefeitura de Belo Horizonte, foi publicado no último sábado (23/07), no Diário Oficial do Município.Segundo o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), o período de adaptação se encerra no fim deste mês. "Já deu tempo para as empresas contratarem pessoal, mexer nos ônibus, dar uma modernizada. Esperamos 21 mil viagens até o fim do mês", afirmou em coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (23/07).Fuad também relembrou o problema com as viagens noturnas , que, segundo ele, é gerado pela integração com o transporte metropolitano. "A viagem noturna leva até um posto para o regional metropolitano, que ainda não tem um 'casamento'. Nós já procuramos a Secretaria de Infraestrutura para que a pessoa não chegue lá 23h e tenha que aguardar uma a duas horas pelo metropolitano. Estamos trabalhando, o resultado virá", declarou.Apesar dos números, o serviço de ônibus recebe, em média, 246 reclamações por dia . Desde a última terça-feira (12/07), um dia após o repasse da primeira parcela do subsídio, 1.725 mensagens foram enviadas pelos usuários à prefeitura por meio de um canal criado no WhatsApp.Segundo a BHTrans, a maior parte das reclamações é sobre os novos horários, descumprimento de escalas e superlotação de veículos. As denúncias podem ser feitas através do WhatsApp pelo número (31) 98472-5715.O repasse às empresas de ônibus, que acontece até março de 2023, congela o preço da passagem em R$4,50 até o ano que vem. A medida seria uma solução para o problema de superlotação dos veículos, com o aumento de 30% da frota, passados 15 dias do pagamento da primeira parcela do subsídio, alcançando 21.708 viagens diárias As empresas também deverão retomar as viagens em horário noturno aos níveis das realizadas no último trimestre pré-pandemia. Em caso de descumprimento das exigências, o subsídio será cortado, imediatamente, pela prefeitura.Com o acordo de subsídio selado, o próximo passo da Prefeitura é buscar a modernização do contrato com as empresas de ônibus. "Temos uma ação na Justiça. Nós íamos fazer em três fases. A primeira fase, que era a de emergência, está superada. A segunda fase foi classificada como reequilíbrio desse contrato, que é o que nós estamos trabalhando agora. A terceira fase será o novo modelo", acrescentou.Segundo Fuad, o reequilíbrio do contrato com as empresas está caminhando. "Tem um grupo na Prefeitura que se reúne todas as terças-feiras com a Câmara. Estamos avançando. Temos que fazer uma contratação eficiente para fazer essa perícia", disse.