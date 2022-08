Metrô de BH: Justiça determina escala mínima de 60% durante greve

Metroviários terão que operar em escala mínima durante todos os horários (foto: Leandro Couri/EM) O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) determinou, na tarde desta quinta-feira (25/8), que os metroviários de Belo Horizonte mantenham a escala mínima de 60% de funcionamento, em todos os horários, durante a paralisação da categoria.

A medida já começa a valer, já que as duas partes foram notificadas oficialmente durante a reunião. Agora, o Sindimetro tem cinco dias para apresentar sua defesa.

Durante a audiência, os representantes dos metroviários alegaram que a greve foi aprovada em assembleia da categoria, buscando abrir diálogo com a CBTU para estabelecer uma regra de transição que garanta os direitos dos trabalhadores no processo de desestatização do metrô.

Representantes da CBTU argumentaram que a greve é prematura e prejudicial, uma vez que a União tem resguardado os direitos dos trabalhadores.

Greve

A paralisação total é realizada desde 0h desta quinta-feira. A categoria esperava posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU) a favor dos metroviários em julgamento do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que ocorreu na tarde dessa quarta-feira (24/8).





Como não houve, a greve foi deflagrada como um protesto da categoria contra o projeto de privatização do metrô da capital.