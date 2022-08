Greve do metrô de BH: paralisação muda rotina de usuários

Sem saber da greve, a jovem Raissa Ribeiro, de 15 anos, precisou pesquisar outro meio de transporte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Como não houve, a greve foi deflagrada como um protesto da categoria contra o projeto de privatização do metrô da capital.

Quem chegou na Estação São Gabriel para pegar o metrô na manhã desta quinta-feira (25/8) deu de cara com os portões fechados. O anúncio de greve foi feito na tarde dessa quarta-feira (24/8), mas alguns usuários reclamam que não viram os avisos da paralisação.Sem a informação, muita gente precisou pesquisar qual meio de transporte pegar para chegar no destino final. Raissa Ribeiro, de 15 anos, chegou a pouco tempo na capital e é jovem aprendiz. Da Estação São Gabriel, ela iria para o Shopping Estação e estaria no serviço em 13 minutos. Com os portões fechados, ela não sabe como vai fazer."Não sabia da greve, sei nem qual ônibus eu pego para o Shopping Estação. Sou nova em Belo Horizonte, vim do Norte de Minas. Agora não sei quanto tempo vou levar, nem qual meio de transporte pegar. Na volta também, vou ter que pensar em outra forma".A jovem Luma de Fátima, de 20 anos, não sabia da paralisação , mas acredita que foi falta de atenção. Ela trabalha no centro e chegaria no serviço em 25 minutos."Foi falta de atenção mesmo, porque todos estão sabendo, menos eu. Estou indo trabalhar. Agora vou pesquisar um ônibus para chegar lá, com sorte em 35 minutos, por causa do trânsito".A paralisação total começou às 0h desta quinta-feira (25), sem escala mínima. A categoria esperava posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU), a favor dos metroviários, em julgamento do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que ocorreu na tarde dessa quarta-feira (24/8).