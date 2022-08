Transferência da BR-365 para Minas Gerais é anulada pela Justiça

Trecho que envolve a decisão é entre Uberlândia e Patrocínio (foto: Reprodução/Google Street View)

A Justiça Federal declarou ilegal e inconstitucional a transeferência do trecho da rodovia federal BR-365, entre os municípios de Uberlândia e Patrocínio, ao governo de Minas Gerais. A concessão da rodovia por meio de leilão também já havia suspensa neste mês. A Justiça Federal declarou ilegal e inconstitucional a transeferência do trecho da rodovia federal BR-365, entre os municípios de Uberlândia e Patrocínio, ao governo de Minas Gerais. A concessão da rodovia por meio de leilão também já havia suspensa neste mês.



Entre os pontos que determinaram a ilegalidade da concessão do trecho da BR-365 para Minas Gerais foi uma normativa de 2021, aprovada pela Diretoria Colegiada do órgão na qual estabelece as condições para doação de trechos de rodovias aos entes federados.



É necessário parecer técnico concordando com a cessão, emitido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) onde está localizado o trecho. Essa anuência à cessão não consta dos autos.



A sentença ressalta que o próprio Dnit, por meio de sua Diretoria de Planejamento e Pesquisa, manifestou-se contrário à alienação dos trechos da rodovia BR-365.

Nenhum dos envolvidos foi citado formalmente pela Justiça.



Leilão No início do mês, a Justiça já havia suspendido o leilão do mesmo trecho da rodovia, que seria repassado a um consórcio. A decisão também partiu de uma ação do MPF.

Na proposta do certame, o trecho da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio estão previstas as construções de 36 quilômetros de duplicação e mais 55 quilômetros de faixas adicionais. No trajeto que liga as duas cidades está prevista a construção de acostamentos.