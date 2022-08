Manifestantes fecham a BR-262 em Betim

Este é o terceiro protesto da Ocupação Pingo D'Água na BR-262 em agosto (foto: Twitter/Reprodução)

Moradores da Ocupação Pingo D'Água, em Betim, na Grande BH, fecharam a BR-262, na altura do km 355, no sentido São Paulo, na manhã desta quarta-feira (24/8).

Eles queimaram pneus, o que gerou uma fumaça preta e densa no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas nos materiais.

Os manifestantes protestam contra uma ordem de despejo para reintegração de posse do terreno onde a ocupação está instalada. No local moram aproximadamente 120 famílias.

A BR-262 liga a Grande BH ao Triângulo Mineiro e Centro-Oeste do estado. Este é o terceiro protesto da ocupação somente no mês de agosto.

07h10 - Em Betim/MG, na BR 262, km 355, interdição total de pista em ambos os sentidos, em virtude de manifestação de populares. %u2014 PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) August 24, 2022

No último dia 15, os reflexos da manifestação, na altura do km 355 da BR-262, foram sentidos na BR-381 (Fernão Dias), no sentido São Paulo. Foram registrados mais de 10 km de congestionamento no dia.

No início de agosto, no dia 8, a manifestação começou por volta das 5h30, quando as pessoas começaram a queimar galhos e pneus, interditando as duas faixas da rodovia, nos sentidos Belo Horizonte e Pará de Minas.

Também houve lentidão entre os quilômetros 494 e 496 na BR-381. As chamas geraram muita fumaça no local e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado.