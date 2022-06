BR-364: populares fecham rodovia em protesto contra más condições

Manifestantes intercalaram interdição e liberação do tráfego na BR-364 (foto: Vereador Rapinha/Divulgação)

Emergência

Populares realizam nesta sexta-feira (17/6) a segunda manifestação em 15 dias com interdição total da BR-364, no Triângulo Mineiro. O protesto ocorreu no início da Ponte Gumercindo Penteado, na divisa do município mineiro de Planura e a cidade paulista de Colômbia.Segundo informações da, de Frutal, a insatisfação dos moradores se deu em razão da paralisação da operação tapa-buracos do crítico trecho da rodovia, entre Frutal e Planura. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou o protesto.“A gente não está segurando muito (o trânsito) por questões de segurança. Então a gente está fazendo assim: para 20 minutos e depois libera uma parte (dos veículos), depois para mais 20 minutos e libera outra parte”, comentou um dos manifestantes em vídeo que circula nas redes sociais grupos deO movimento anterior foi em 31 de maio , dois dias após a morte de uma família inteira na BR-364 . Durante curtos períodos, várias pessoas fecharam o km 26 da rodovia para cobrar a recuperação imediata.O Ministério da Infraestrutura decretou situação de emergência na rodovia (no trecho Frutal/Planura) por meio de publicação no Diário Oficial da União.Segundo documento divulgado pelo órgão público, a medida foi determinada devido aos "riscos associados que se expõem os usuários que nele (trecho) trafegam, conforme proferido pela Coordenação de Engenharia desta Superintendência Regional do DNIT de Minas Gerais (...)".Após reunião com lideranças políticas de Frutal e Planura, em Brasília, o Ministério pediu um prazo de 90 dias para que sejam feitas as licitações e contratações necessárias para o recapeamento do trecho. Enquanto isso, a operação tapa-buraco foi iniciada de imediato.