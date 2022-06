Após morte de família na BR-364, governo decreta situação de emergência

Manifestantes durante protesto na manhã de hoje (31/5), na BR-364, nas proximidades de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Samir Alouan/Rádio 97 FM)

Dois dias após a morte de uma família inteira na BR-364, perto de Planura, no Triângulo Mineiro , e protestos na rodovia, o Ministério da Infraestrutura decretou nesta terça-feira (31/5) situação de emergência na mesma (no trecho Frutal/Planura), por meio de publicação no Diário Oficial da União.

Segunda (30/5) e terça-feira, manifestantes interditaram, durante curtos períodos, a BR-364 para cobrar a recuperação imediata da rodovia. Os protestos aconteceram no km 26, nas proximidades do município de Frutal.

Além disso, políticos de Frutal e Planura se reuniram na tarde de segunda-feira na Câmara Municipal de Frutal com o objetivo de buscar uma solução definitiva para a 'buraqueira' do trecho.

Segundo informações da Rádio 97 FM, ao fim da reunião ficou decidido que três linhas de ações serão realizadas durante essa semana:

- A Câmara Municipal de Frutal vai propor ao Ministério Público Federal, em Uberaba, uma ação civil pública;

- Providenciar as medidas preparatórias para uma paralisação na BR-364, possivelmente, até a próxima sexta-feira;

- E, por fim, com o apoio do deputado estadual Arnaldo Silva, tentar agendar uma reunião no Ministério da Infraestrutura, sendo que uma comissão formada por agentes políticos e representantes da sociedade civil de Frutal e Planura cobrará ações urgentes e imediatas para o recapeamento do trecho da rodovia.