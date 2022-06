Em meio a polêmicas, Rodeio show tem estreia nesta sexta com Gusttavo Lima

Organização do evento disse que "o Rodeio Show não comenta cachês pagos a artistas, já que é um evento privado" (foto: Divulgação/Rodeio Show)

Depois de pensar em desistir da carreira e "jogar a toalha", Gusttavo Lima é presença garantida na noite de estreia do Rodeio Show de Pedro Leopoldo nesta sexta-feira (3/6). Após dois anos sem a realização do considerado maior evento sertanejo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a 17ª edição do festival vai contar com a presença de Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano.

Leia também: Após Gusttavo Lima, prefeitura desvia verba para show de Simone e Simaria O evento 100% privado acontece em meio às polêmicas com os cachês de shows pagos pelas prefeituras – como a de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais – que pagaria uma bagatela de R$ 1,2 milhão a Gusttavo Lima e R$ 520 mil à dupla Bruno e Marrone que culminou em investigação do Ministério Público de Minas Gerais . Perguntado pela reportagem dosobre o valor do cachê recebido pelos artistas, a organização disse que “o Rodeio Show não comenta cachês pagos a artistas, já que é um evento privado”.

O festival sertanejo é realizado pela Rope Eventos, uma empresa privada de Pedro Leopoldo que tem como Ceo Tiago de Brito e segundo a organização tem patrocínio da Circuito Brahma, Ballantine's e 51.

Segundo a organização, os quatro dias de evento – 3, 4, 10 e 11 de junho – no parque de Exposições Assis Chateubriand é aguardado pelos moradores da cidade porque atrai turistas de todo o país, movimenta toda a cadeia de comércio, serviços e gera cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos.

Esquema de trânsito

Um esquema de trânsito foi preparado em parceria com o poder público através da Gerência Municipal de Trânsito e Transportes (Transpl), Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal.

Segundo a Transpl, uma série de intervenções será realizada nas vias da cidade e faixas de sinalização serão instaladas para direcionar os veículos de transporte (vans e táxis) de outros municípios para que utilizem como acesso a rua Prefeito Cecé, rua Francisco Azevedo, rua Dr. Herbster e rua Anélio Caldas até o ponto de embarque e desembarque que será criado em frente ao Ceppel.

Ainda segundo a Transpl, as vans terão uma área de estacionamento destinada a elas ao longo da rua Anélio Caldas, apenas no sentido Bairro/Centro, do lado direito da via. Os demais veículos serão direcionados pela rua Nossa Senhora das Graças até o Parque de Exposições e todos os locais com estacionamento proibido serão sinalizados.

Procurado pela reportagem, a assessoria de imprensa do cantor Gusttavo Lima não respondeu às perguntas até o fechamento do texto.