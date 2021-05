BR-364 e BR-365 passam por obras em MG e GO e concessionária pede atenção

Obra de rotatória iniciada na BR-365, na divisa entre Ituiutaba e Gurinhatã, no Triângulo Mineiro (foto: Ecovias do Cerrado/Divulgação)

Uma série defoi iniciada no trecho sob concessão das rodovias BR-364 e BR-365, entre os municípios de Jataí (GO) e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Serão feitos acostamentos, reforço e melhoria de pontes, além de rotatória no Pontal.A concessionária Ecovias do Cerrado pede atenção e informou que serão feitos comunicados de onde e quando acontecerá algum