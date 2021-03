Apreensão de armas de fogo nas rodovias de Minas cresce mais de 200%

Motociclista foi flagrado pelos policiais pilotando descalço e sem capacete (foto: PMRv/Divulgação)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou nesta terça-feira (9/3) um balanço do primeiro bimestre de 2021. Segundo o tenente-coronel Fábio Almeida, os números revelam uma redução de 7% do total de acidentes com vítimas, em relação ao mesmo período, em 2020. Por outro lado, mostram um aumento de mais de 200% na apreensão de armas de fogo.





A PMRv é responsável pela fiscalização de 30 mil quilômetrosde rodovias estaduais e mais de três mil quilômetros de estradas delegadas. Nesse período, foram lavradas 127.780 autuações – número elevado, que indica também aumento nas fiscalizações.

Nos dois primeiros meses do ano foram apreendidas 233 armas de fogo, aumento de 219% em relação a janeiro e fevereiro do ano passado.



Outra estatística que teve elevação considerável foi a de prisões por tráfico de drogas: 120, 150% maior que igual período de 2020. E foram registradas 1.197 ocorrências de uso de drogas, aumento de 25,3%.

A polícia rodoviária também captou mais foragidos da Justiça: 166, o que equivale a crescimento de 186,2% que no primeiro bimestre do ano passado.



O uso do álcool tem merecido atenção e combate especial por parte da PMRv. O aumento de motoristas embriagados foi de 80,7%. O total de flagrantes, nesse caso, foi de 931 motoristas. Foram realizados 52.387 testes de etilômetro.



Por outro lado, o número de veículos roubados recuperados cresceu em 230,8%, com 268.



Foram removidos 10.468 veículos, 62,8% a mais que igual período no ano passado.



E 3.298 carteiras de motoristas irregulares foram recolhidas, um percentual 25,3% mais que janeiro e fevereiro de 2020.