Uma pessoa morre em acidente envolvendo três carretas e um carro na BR-381

Trecho da rodovia onde ocorreu o acidente foi duplicado há poucos meses (foto: Arteris/Divulgação)

Somente às 15h35 o trânsito do quilômetro 511,2 da BR-381, em Igarapé, sentido Belo Horizonte, foi liberado, mas em apenas uma pista. Duas das três pistas seguem fechadas, em decorrência de um acidente entre quatro veículos, sendo três carretas e um carro de passeio. O motorista de uma das carretas morreu. O nome ainda não foi informado.





O acidente ocorreu às 13h. As causas ainda são desconhecidas. A perícia está no local para realizar os levantamentos e apontar as causas da tragédia, que interditou a estrada por duas horas e meia.

Para evitar um grande congestionamento, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditaram a pista onde ocorreu o acidente e todo o fluxo de veículo, nos dois sentidos, foi feito na pista contrária, ou seja, no sentido São Paulo.



Equipes da PRF, Polícia Civil (perícia) e Concessionária Arteris trabalham no local.