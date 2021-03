Rodoviária de BH completa 50 anos e ganha novo site

Antes da pandemia, rodoviária de BH movimentava 10 milhões de passageiros por ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) rodoviária de Belo Horizonte está completando 50 anos nesta terça-feira (09/03). É uma das maiores da América Latina, com 35 mil metros quadrados, e antes da pandemia tinha movimento diário, em média, de 40 mil pessoas, chegando a 10 milhões de passageiros por ano.



Para comemorar o cinquentenário, o terminal ganhou um novo de Belo Horizonte está completando 50 anos nesta terça-feira (09/03). É uma das maiores da América Latina, com 35 mil metros quadrados, e antes da pandemia tinha movimento diário, em média, de 40 mil pessoas, chegando a 10 milhões de passageiros por ano.Para comemorar o, o terminal ganhou um novo site , com vários serviços para o usuário.

Em 1965, a feira foi demolida e deu espaço para as obras de uma rodoviária mais moderna, bem no Centro da capital. A pedido do então governador, Israel Pinheiro, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) ficou responsável pela mudança, que foi inaugurada em dia 9 de março de 1971.

Obra de construção da rodoviária de BH, em 1969 (foto: Arquivo/EM)

O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro é administrado, desde 2016, pela Codemge por meio de convênio realizado com o DER/MG. Muitas obras, manutenções e reparos foram feitos nesses anos, como a construção do auditório, conserto e manutenção permanente de quatro elevadores e instalação de nova praça de alimentação.

exclusivo, que possibilita consultas de horários dos ônibus, contatos das empresas de transporte que atuam no terminal, informações sobre achados e perdidos, orientações aos passageiros, notícias, mapas da rodoviária, entre outros serviços. Para celebrar o aniversário, a Codemge lançou um novo portal eletrônico exclusivo, que possibilita consultas de horários dos ônibus, contatos das empresas de transporte que atuam no terminal, informações sobre achados e perdidos, orientações aos passageiros, notícias, mapas da rodoviária, entre outros serviços.

Outra ação para celebrar a data foi a criação de uma campanha comemorativa interna, com peças publicitárias sobre as obras e melhorias. No hall de entrada, está exposto um poema escrito por um dos usuários, Hudson Eustáquio Cunha de Paula, em homenagem ao cinquentenário.

Com a pandemia, o fluxo da rodoviária também diminuiu, caindo para 80% da movimentação usual. Entretanto, o terminal está preparado para receber o público, com alertas para uso obrigatório de máscara dentro dos ônibus e em todas as dependências do terminal, marcação no chão para o distanciamento adequado e outras medidas preventivas para evitar a disseminação da COVID-19.





*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte