Chove forte em bairros de BH; Defesa Civil alerta para raios e ventania

Chuva forte no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, por volta das 14h desta terça-feira (03/03)

BH: em sete dias, Samu atende quase 700 pacientes com suspeita de COVID-19

O clima instável segue o mesmo em todo estado e é influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema de transporte de umidade da região amazônica para o Sudeste brasileiro.

Duas horas depois, a Defesa Civil do município emitiu alerta para a possibilidade de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de quarta-feira (10/03).