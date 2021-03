BH pode ter mais chuva nesta terça; tempo segue instável em Minas

Céu nublado no início da manhã em Belo Horizonte. Na foto, fachada do Mercado Novo (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A terça-feira (9/3) será de tempo instável, com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais. O clima é influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema de transporte de umidade da região amazônica para o Sudeste brasileiro.









“A grande quantidade de nuvens controla a temperatura máxima, mantendo os valores inferiores a 30°C em grande parte do estado, contudo, no Jequitinhonha a máxima pode chegar a 36°C”, indica o relatório.





Ainda segundo o Inmet, na Zona da Mata e Vale do Rio Doce a previsão é de céu encoberto com chuva. Já as pancadas de chuva e trovoadas podem ocorrer nas regiões Noroeste, Campo das Vertentes, Central e na Grande BH.





Nas demais regiões, a meteorologia indica uma terça de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.