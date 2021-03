Em Belo Horizonte, é grande a possibilidade de chuvas ao longo da semana (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que carrega umidade da região amazônica para o Sudeste, pode garantir mais uma semana chuvosa em Belo Horizonte e demais regiões de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Segundo ele, a ZCAS se formou no domingo (7/3), após a passagem de uma frente fria pelo litoral Sudeste. “Praticamente todo o estado terá chuvas significativas”, disse.









8h15 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de terça-feira (9).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/mNHJMRDjf9 %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 8, 2021 9h48 - Em virtude da tendência de novas chuvas, existe a possibilidade de risco geológico alto até sexta-feira (12). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/ZlcpGNFDDF %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 8, 2021

Diante do cenário, nesta segunda-feira (8/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte colocou a capital em alerta para risco de pancadas de chuva até as 8h de terça-feira. Além disso, também há um alerta de risco geológico alto válido para toda a semana. “Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos”, diz o órgão.





Veja abaixo o acumulado de chuvas, em milímetros, nas primeira seis horas desta segunda-feira (8/3):





Barreiro: 47,8 (24.1%)

Centro Sul: 45,0 (22.7%)

Leste: 34,0 (17.2%)

Nordeste: 26,6 (19.2%)

Noroeste: 37,6 (13.4%)

Norte: 9,2 (4.7%)

Oeste: 60,8 (30.7%)

Pampulha: 29,2 (14.4%)

Venda Nova: 10,2 (5.2%)





Média climatológica de março: 198 milímetros

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





A temperatura mínima em Belo Horizonte hoje foi 16,9°C na Pampulha. A máxima pode chegar aos 26°C ou 27°C, se mantendo nessa casa ao longo da semana.



No estado, a previsão é de que a temperatura varie entre 14°C e 37°C nos próximos dias, com as mínimas sendo registradas no Sul e, mas máximas, na região do Jequitinhonha.