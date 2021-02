Depois de 10 anos do início, trevo de Xapetuba, na BR-365, é entregue

O trecho é ligação entre Uberlândia e o Pontal do Triângulo, além de dar vazão do tráfego no sentido Tupaciguara (foto: Divulgação/Ecovias do Cerrado) 10 anos de espera, o trevo das rodovias BR-452 e BR-365, entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, foi entregue nesta terça-feira (2/2). A inauguração teve a participação do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que também assinou contrato do projeto executivo para duplicação da BR-365 no trecho entre Uberlândia, Patrocínio e o entroncamento com a BR-040. Depois de, entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro,nesta terça-feira (2/2). A inauguração teve a participação do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que também assinoudo projeto executivo parano trecho









O trecho é importante pela ligação entre Uberlândia e o Pontal do Triângulo, além de dar vazão do tráfego no sentido Tupaciguara. Essa é uma rota para o escoamento de grãos do Centro-Oeste até o porto de Santos (SP). Também é uma importante via para o abastecimento de Minas Gerais e da Região Sul de Goiás, principalmente de produtos da indústria, materiais de construção e alimentos.





Iniciada em 2010, mas paralisada por diversas vezes, em 2014 a obra foi abandonada depois que um trabalhador morreu esmagado por uma peça de 60 toneladas que despencou sobre ele. Edimilson Gomes dos Santos, tinha 27 anos. Depois do acidente, a empreiteira contratada desistiu do serviço. O entroncamento foi planejado pelo Governo Federal e orçado em R$ 15 milhões à época, integrando o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).





Em julho deste ano, as obras foram retomadas pela concessionária Ecovias do Cerrado, vencedora do processo de concessão do trecho de 437 km das BRs-364 e 365, em Goiás e Minas Gerais.





Duplicação

Segundo o Ministro Tarcísio Freitas, a duplicação da rodovia no sentido Patrocínio terá um orçamento de R$ 13,7 milhões. “Será um ano no trabalho projeto e contratação da obra de Uberlândia até entroncamento com a (BR) 040. As intervenções são para aumentar segurança e melhoria de viagem”, afirmou.





Nos últimos seis meses a concessionária retomou os trabalhos no local como uma das exigências do processo de concessão do trecho.