BR-365: pedágios em Santa Vitória e Ituiutaba começam a ser cobrados

Tarifa de motos é de R$2,45 e de carros simples é de R$ 4,90 (foto: Divulgação/Ecovias do Cerrado) pedágios na BR-365 na altura dos municípios de Santa Vitória e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a tabela da concessionária Ecovias do Cerrado, os valores variam de R$ 2,45 a R$ 29,40, dependendo do veículo. Já estão sendo feitas as cobranças denana altura dos municípios de, no Triângulo Mineiro. De acordo com a tabela da concessionária Ecovias do Cerrado, os valores variam de R$ 2,45 a R$ 29,40, dependendo do veículo.





A cobrança nos pedágios já havia sido autorizada no começo de março e os preços são os mesmos de outras praças da concessionária. Dentro da concessão da BR-365 e BR-364 à Ecovias do Cerrado, a cobrança na praça Paranaiguara (GO) também começou a ser feita no sábado (20/3).









Os valores das tarifas são calculados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).





A Ecovias do Cerrado administra 437 km das BRs 364 e 365, que interligam Jataí (GO) e Uberlândia (MG). Do trecho sob concessão, 192,7 km pertencem à BR-364, em Goiás, e 244,3 km fazem parte da BR-365, em Minas Gerais, em um percurso que passa por 11 municípios.





Tabela dos pedágios:





R$ 2,45

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor





R$ 4,90

Automóvel, caminhonete e furgão com 2 eixos e rodagem simples





R$ 9,80

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com 2 eixos e rodagem dupla





R$ 7,35

Automóvel e caminhonete com semirreboque com 3 eixos e rodagem simples





R$ 14,70

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus com 3 eixos e rodagem dupla





R$ 9,80

Automóvel e caminhonete com reboque com 4 eixos e rodagem simples





R$ 19,60

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 4 eixos e rodagem dupla





R$ 24,50

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 5 eixos e rodagem dupla





R$ 29,40

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 6 eixos e rodagem dupla