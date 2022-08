Manifestantes bloqueiam BR-262 provocando engarrafamentos até na BR-381

Congestionamento se alastrou pelas rodovias BR-262 e BR-381, em Betim (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Manifestantes contrários a uma ordem de reintegração de posse de comunidade de Betim, às margens da BR-262, fecham desde o início da manhã desta segunda-feira (15/08) a rodovia que liga a Grande BH ao Triângulo Mineiro e Centro-Oeste do estado.Com pneus e tambores, os manifestantes exigem a manutenção das casas no terreno que ocuparam em Betim.Os reflexos da manifestação, no KM355 da BR-262, também são sentidos na BR-381 (Fernão Dias), no sentido São Paulo. Até o momento são pelo menos 10 quilômetros de congestionamentos.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está em curso uma negociação com os manifestantes para liberar a via gradativamente.