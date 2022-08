Pai mata filho no dia dos pais em discussão por drogas

Bairro Engenho Nogueira, na Pampulha, onde o pai matou o filho (foto: Reprodução - Google Street View)

Um jovem de 25 anos foi morto pelo próprio pai, de 56, em pleno dia dos pais que coincidiu com o seu aniversário.O crime ocorreu neste domingo (14/08), no Bairro Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte. Os dois lutaram após agressões pois, segundo o pai, o jovem queria dinheiro para drogas.De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava tentando extorquir a avó de 78 anos para conseguir dinheiro que - a família supõe - seria usado no consumo de entorpecentes.Ao se deparar com a situação, o pai do rapaz interveio e os dois começaram a brigar de maneira intesa, com os dois se golpeando até com socos na cabeça.Em um desses golpes, o jovem caiu e o pai agarrou o pescoço dele, só o libertando minutos depois, quando a polícia chegou na casa e o rapaz já estava morto.Os militares tentaram reanimar a vítima com manobras cardio-repiratórias, mas não tiveram sucesso. O pai foi preso em flagrante e levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.Segundo a família, essa não foi a primeira vez que o jovem agrediu familiares. Ele já teria ferido em brigas a mãe, um tio e uma prima, além do próprio pai.Ele era usuário de álcool, drogas e medicamentos controlados.